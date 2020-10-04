Назван процент находящихся на карантине школ

«Сегодня где-то примерно 3% школ от общего количества <...> находятся на карантине, но при этом надо сказать, что <...> примерно 50% школ и классов, они закрыты на карантин по ОРВИ», - пояснил Басюк.

Накануне в Минпросвещения России предупредили, что пока массовый перевод школ на удаленное обучение не планируется.

