Назван процент находящихся на карантине школ

Около 3% российских школ переведены на карантин - 1,5% из-за ОРВИ, заявил замглавы Минпросвещения РФ Виктор Басюк в эфире радио «Комсомольская правда».

Кому каникулы, кому головная боль

«Сегодня где-то примерно 3% школ от общего количества <...> находятся на карантине, но при этом надо сказать, что <...> примерно 50% школ и классов, они закрыты на карантин по ОРВИ», - пояснил Басюк.

Накануне в Минпросвещения России предупредили, что пока массовый перевод школ на удаленное обучение не планируется.

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ФОТО: pixabay.com
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