Назван процент находящихся на карантине школ
4 октября 202011:40
Около 3% российских школ переведены на карантин - 1,5% из-за ОРВИ, заявил замглавы Минпросвещения РФ Виктор Басюк в эфире радио «Комсомольская правда».
«Сегодня где-то примерно 3% школ от общего количества <...> находятся на карантине, но при этом надо сказать, что <...> примерно 50% школ и классов, они закрыты на карантин по ОРВИ», - пояснил Басюк.
Накануне в Минпросвещения России предупредили, что пока массовый перевод школ на удаленное обучение не планируется.
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4 октября 2020
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru