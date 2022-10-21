СМИ: Мобилизованный военнослужащий погиб на Украине через 16 дней после призыва
Мобилизованный из города Карпинска Свердловской области двадцатитрехлетний Александр Мухьянов погиб в зоне проведения спецоперации через 16 дней после призыва. Соответствующую информацию подтвердили порталу Е1 в военном комиссариате региона.
Со слов супруги погибшего известно, что три года назад Мухьянов вернулся со срочной службы. Мобилизован мужчина был 28 сентября, а 14 октября стало известно о его гибели.
Администрация Краснотурьинска обещала помощь с организацией и проведением похорон погибшего Мухьянова.
Ранее стало известно о гибели двадцатитрехлетнего военнослужащего из Бурятии Дмитрия Сидорова. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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