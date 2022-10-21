СМИ: Мобилизованный военнослужащий погиб на Украине через 16 дней после призыва

Со слов супруги погибшего известно, что три года назад Мухьянов вернулся со срочной службы. Мобилизован мужчина был 28 сентября, а 14 октября стало известно о его гибели.

Администрация Краснотурьинска обещала помощь с организацией и проведением похорон погибшего Мухьянова.

Ранее стало известно о гибели двадцатитрехлетнего военнослужащего из Бурятии Дмитрия Сидорова. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

