«Нас кинули!»: В Нижнем Новгороде и Ногинске заливает «дома без крыш»
В Ногинске бьют фонтаны в девятиэтажке, с которой семь месяцев назад крышу, а в Нижнем Новгороде разваливается и гниет дом, который заливает уже пять лет.
На волне тропических ливней, бушующих в столице, социальный проект Национальной службы новостей «Кривая линия» получил сразу несколько обращений от россиян, которых заливает.
Так, в подмосковном Ногинске с декабря целая девятиэтажка стоит без крыши, а в Нижнем Новгороде разваливается жилой дом, крышу которого не могут починить уже пять лет.
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После недавнего обращения в НСН из Челябинска оказалось, что проблема протекающих крыш имеет в России широкую географию. На днях нас попросили о помощи жители девятиэтажки в подмосковном Ногинске, у которых перед Новым годам начали ремонтировать крышу, но дальше снятия кровли дело не пошло. В итоге люди уже семь месяцев тонут при любом дожде.
«В декабре прошлого года у нас сняли всю кровлю с девятиэтажного дома и всё на этом. Представитель компании, которая взялась за ремонт, скрылась. На контакт они не выходят, ничего не делают, ни администрация, ни управляющая компания не могут повлиять на них. В итоге у нас течет крыша, льет по квартирам, коротит проводку, льет по счетчикам. К нам приезжает управляющая компания, отключает свет и газ, чтобы не рванул дом, и никаких других действий не предпринимается. У нас колоссальный ущерб по квартирам. У кого-то застраховано, у кого-то нет. Потоп происходит при любом дожде. Вот, сегодня был просто колоссальный мега-дождь, и вся вода с крыши полилась в подъезд - у нас там прямо фонтан был, лило с девятого по первый этаж. Мы все со швабрами сгоняли воду вниз по лестнице. Половина людей живет без света, это какой-то абсурд, но никто на нас не обращает внимание. Мы на грани уже все и собираемся на митинг выходить всем домом, потому что нас кинули, бросили, а все чиновники отписываются друг другу, что всё хорошо», - возмутилась в беседе с НСН местная жительница Елена Орехова.
Мы попросили губернатора Московской области Андрея Воробьева помочь жителям ногинского «дома без крыши».
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Другой сигнал SOS пришел к нам из Нижнего Новгорода, где уже пять лет протекает крыша двухэтажного дома на Чукотской улице. В квартирах плесень, стены дома обваливаются, однако местные власти не видят проблемы.
«Эта история началась минимум лет пять назад, если не больше. Кровля прохудилась, все течет по фасаду, вода попадает в квартиры. Например, у нас в двухкомнатной квартире в большой комнате и на кухне плесень на потолке и на стенах, там жить невозможно, плюс вода попадает на проводку, происходят замыкания, проблемы накапливаются с каждым днем. Снег тает – крыша течет, дождь идет - тоже течет. Я думаю, что там уже и лаги, которые держат крышу, скорее всего, гнилые. То есть кровля может обвалиться любой момент. При этом мы живем не в спальном районе. Чукотская улица идет параллельно улице Бекетова, а это одна из центральных», - рассказал НСН один из жителей проблемного дома.
Мы попросили главу Нижегородской области Глеба Никитина и мэра города Юрия Шалабаева разобраться в ситуации.
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