СМИ: Число женщин на руководящих должностях за последние два года выросло на 12%
За последние два года число женщин-руководителей в России увеличилось 4–12 процентных пунктов, сообщают «Известия» со ссылкой на экспертов.
Как сообщает издание со ссылкой на данные hh.ru, в первом полугодии 2024 года 40% от всех приглашений на вакансии высшего и среднего менеджмента получили женщины, 60% — мужчины. Для сравнения, в первом полугодии 2021 года доля женщин, которым предлагали руководящие должности, составляла 37%.
Чаще всего женщины на руководящих должностях встречаются в сфере культуры (61%), в образовательных учреждениях (60%), медицине и фармацевтике (59%), розничной торговле (57%), сфере услуг для населения (55%). Значительно реже женщины становятся руководителями в автомобильном бизнесе (23%) и отрасли приборостроения (22%).
Как рассказали газете в университете управления ТИСБИ (Казань), проанализировав данные выборочного обследования рабочей силы Росстата с 2022 по 2024 год, число женщин на руководящих должностях за последние два года выросло на 12%: с 1,45 млн до 1,6 млн. При этом большую часть руководящих постов занимают мужчины.
Ранее генеральный директор АО «Корпорация «МСП» Александр Исаевич сообщил, что в России порядка 260 тысяч женщин заняты в сфере малого и среднего предпринимательства, их средний доход составляет 6,2 миллиона рублей, напоминает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- СМИ: В 2025 году Киеву может потребоваться военная помощь на $126 млрд
- СМИ: В Китае блокируют платежи банков РФ из нового санкционного списка
- Фильм «Анора» не получил наград премии Gotham Awards-2024
- Захарова заявила, что Киев продолжает саботировать обмен военнопленными
- Пентагон: США связались с Россией из-за ситуации в Сирии
- Марочко: До освобождения ЛНР нужно выбить ВСУ из пяти населенных пунктов
- В Брянской области уничтожили украинский БПЛА самолетного типа
- СМИ: ВСУ приказали держаться в Курской области до инаугурации Трампа
- В Волгограде обезвредили 250-килограммовую авиабомбу времен ВОВ
- Два астероида размером с Эмпайр-стейт-билдинг летят в сторону Земли
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru