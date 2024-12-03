СМИ: Число женщин на руководящих должностях за последние два года выросло на 12%

Как сообщает издание со ссылкой на данные hh.ru, в первом полугодии 2024 года 40% от всех приглашений на вакансии высшего и среднего менеджмента получили женщины, 60% — мужчины. Для сравнения, в первом полугодии 2021 года доля женщин, которым предлагали руководящие должности, составляла 37%.

Чаще всего женщины на руководящих должностях встречаются в сфере культуры (61%), в образовательных учреждениях (60%), медицине и фармацевтике (59%), розничной торговле (57%), сфере услуг для населения (55%). Значительно реже женщины становятся руководителями в автомобильном бизнесе (23%) и отрасли приборостроения (22%).

Как рассказали газете в университете управления ТИСБИ (Казань), проанализировав данные выборочного обследования рабочей силы Росстата с 2022 по 2024 год, число женщин на руководящих должностях за последние два года выросло на 12%: с 1,45 млн до 1,6 млн. При этом большую часть руководящих постов занимают мужчины.

Ранее генеральный директор АО «Корпорация «МСП» Александр Исаевич сообщил, что в России порядка 260 тысяч женщин заняты в сфере малого и среднего предпринимательства, их средний доход составляет 6,2 миллиона рублей, напоминает «Радиоточка НСН».

