Модельер рассказал, в чем встречать Новый год

«Новый год очень благоволит к блестящим поверхностям. Поэтому хорошо, если у вас есть платье с блестками, люрексом или платье из парчи. Сейчас в моде платья черного, темно-синего, зеленого, белого, бежевого и бордового цветов, особенно с подкладными плечиками 1980-х годов. Это писк!» - сказал он в эфире «Радио 1».

Он добавил, что также у женщин должен быть хороший макияж, укладка волос и подходящая парфюмерия.



Ранее Васильев дал рекомендации, как модно и красиво одеться на 5 тыс рублей в магазине секонд-хенд.

