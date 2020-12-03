Модельер рассказал, в чем встречать Новый год

Для празднования Нового 2021 года лучше всего подойдет блестящая одежда с накладными плечиками в стиле 1980-х годов, заявил историк моды, почётный член Российской академии художеств Александр Васильев.

Александр Васильев рассказал, как одеться на 5 тысяч рублей

«Новый год очень благоволит к блестящим поверхностям. Поэтому хорошо, если у вас есть платье с блестками, люрексом или платье из парчи. Сейчас в моде платья черного, темно-синего, зеленого, белого, бежевого и бордового цветов, особенно с подкладными плечиками 1980-х годов. Это писк!» - сказал он в эфире «Радио 1».

Он добавил, что также у женщин должен быть хороший макияж, укладка волос и подходящая парфюмерия.

Ранее Васильев дал рекомендации, как модно и красиво одеться на 5 тыс рублей в магазине секонд-хенд.

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ФОТО: pixabay.com
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