Сальдо: Cтроительство автомагистрали Джанкой - Ростов-на-Дону начнется в 2023 году
Автомагистраль Джанкой - Ростов-на-Дону, которая пройдет по новым российским территориям, начнут строить в 2023 году, сообщает ТАСС со ссылкой на врио губернатора Херсонской области Владимира Сальдо.
По его словам, она по качеству и эксплуатационным характеристикам не будет уступать трассе «Таврида» в Крыму. «Другое дело, что от Джанкоя будет идти ветка, соединяющая новый автобан с "Тавридой". Сейчас идут проектно-изыскательские работы, так что строительство может начаться уже в 2023 году», — заявил Сальдо.
Отмечается, что «новая трасса на карте будет выглядеть не кольцом, а, скорее, полукольцом, опоясывающим Азовское море с запада и севера». «Мы говорим именно о строительстве этого пути. Однако с учетом "Тавриды" получится, что автомагистраль аналогичного качества будет протираться до Керчи. Чтобы, как вы говорите, закольцевать трассу, нужно достроить еще участок Ростов-на-Дону - Тамань, а это 445 км пути. Дороги там хорошие, особенно часть, проходящая по автотрассе Ростов - Краснодар. Но именно о планах перестройки этого участка по стандартам "Тавриды" я пока не слышал», — отметил врио.
Напомним, «Автодор» приступит к работе над первым участком дороги в Сочи с обходом Адлера в 2023 году. Проект новой дороги «Южный кластер», которая должна стать альтернативой нынешней магистрали А-147 Джубга — Сочи был представлен в рамках форума «Транспорт России», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
21,9 млн+5 729 / сут.
Умерли
395 тыс.+41 / сут.
Выздоровели
21,3 млн+4 021 / сут.
- Сальдо: Cтроительство автомагистрали Джанкой - Ростов-на-Дону начнется в 2023 году
- США передумали размещать в Японии ракеты средней дальности
- В Германии пообещали скорое решение по передаче танков Leopard Украине
- Вице-премьер Абрамченко: Tetra Pak помог перезапустить отечественное производство упаковки
- Ребенок и трое взрослых погибли при пожаре в доме в Забайкалье
- Зеленский заявил, что поставки танков не изменят ситуацию
- В результате стрельбы в американской Луизиане пострадали 12 человек
- СМИ: Минфин предложил ввести уголовную ответственность за продажу контрафактных сигарет
- Посольство: Мексика работает над введением безвизового режима с РФ
- СМИ: США и ЕС подозревают ГРУ в «рассылке» писем со взрывчаткой
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru