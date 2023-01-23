Сальдо: Cтроительство автомагистрали Джанкой - Ростов-на-Дону начнется в 2023 году

По его словам, она по качеству и эксплуатационным характеристикам не будет уступать трассе «Таврида» в Крыму. «Другое дело, что от Джанкоя будет идти ветка, соединяющая новый автобан с "Тавридой". Сейчас идут проектно-изыскательские работы, так что строительство может начаться уже в 2023 году», — заявил Сальдо.

Отмечается, что «новая трасса на карте будет выглядеть не кольцом, а, скорее, полукольцом, опоясывающим Азовское море с запада и севера». «Мы говорим именно о строительстве этого пути. Однако с учетом "Тавриды" получится, что автомагистраль аналогичного качества будет протираться до Керчи. Чтобы, как вы говорите, закольцевать трассу, нужно достроить еще участок Ростов-на-Дону - Тамань, а это 445 км пути. Дороги там хорошие, особенно часть, проходящая по автотрассе Ростов - Краснодар. Но именно о планах перестройки этого участка по стандартам "Тавриды" я пока не слышал», — отметил врио.

Напомним, «Автодор» приступит к работе над первым участком дороги в Сочи с обходом Адлера в 2023 году. Проект новой дороги «Южный кластер», которая должна стать альтернативой нынешней магистрали А-147 Джубга — Сочи был представлен в рамках форума «Транспорт России», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

