На Россию надвигается ураган «Мортимер»

Уточняется, что надвигающееся природное явление станет причиной сильных дождей, а также усиления ветра до 24 метров в секунду. В связи с этим, в районе Финского залива уже готовятся перекрыть дамбу.

Ранее в Германии из-за урагана погиб один человек, а в Чехии более 20 тысяч частных домов остались без света.

В конце августа американский президент Дональд Трамп неоднократно предлагал на закрытых брифингах Совета национальной безопасности бороться с ураганами с помощью ядерного оружия. Почему идея Трампа не только абсурдна и не реалистична, но и нарушает международное право, НСН рассказал кандидат физико-математических наук, старший научный сотрудник главной научной обсерватории и соавтор книги «Парадоксы климата» Андрей Киселёв.

