На Россию надвигается ураган «Мортимер»
На Россию надвигается ураган «Мортимер». Сообщается, что опасности подвержены жители северо-запада России. Ранее ураган уже прошел в Западной и Центральной Европе.
Уточняется, что надвигающееся природное явление станет причиной сильных дождей, а также усиления ветра до 24 метров в секунду. В связи с этим, в районе Финского залива уже готовятся перекрыть дамбу.
Ранее в Германии из-за урагана погиб один человек, а в Чехии более 20 тысяч частных домов остались без света.
В конце августа американский президент Дональд Трамп неоднократно предлагал на закрытых брифингах Совета национальной безопасности бороться с ураганами с помощью ядерного оружия. Почему идея Трампа не только абсурдна и не реалистична, но и нарушает международное право, НСН рассказал кандидат физико-математических наук, старший научный сотрудник главной научной обсерватории и соавтор книги «Парадоксы климата» Андрей Киселёв.
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