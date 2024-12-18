На Кубани собрали около 100 тонн нефтепродуктов

Около 100 тонн нефтепродуктов собрали в Краснодарском кране после ЧП с танкерами в районе Керченского пролива, было очищено свыше 10 километров береговой линии. Об этом сообщается в Telegram-канале МЧС РФ.

Отмечается, что ночью работы будут продолжены. На месте работают свыше пяти тысяч человек. До этого министерство сообщало, что было собрано 80 тонн нефтепродуктов.

Выбросы нефтепродуктов на побережье Кубани составили 35 км

Танкеры «Волгонефть 212» с 13 членами экипажа и «Волгонефть 239» с 14 моряками на борту потерпели крушение 15 декабря в районе Керченского пролива.

Ранее академический эколог Артем Акшинцев в разговоре с НСН отметил, что Черное и Азовское море – достаточно биопродуктивные регионы, потому разлив мазута на территории не приведет к катастрофическим последствиям. Вместе с тем он отмечал, что нефтеразливы в столь важном месте миграции животных из Азовского моря в Черное – это повышенные негативные последствия для морской биоты, передает «Радиоточка НСН».

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