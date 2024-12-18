На Кубани собрали около 100 тонн нефтепродуктов
Около 100 тонн нефтепродуктов собрали в Краснодарском кране после ЧП с танкерами в районе Керченского пролива, было очищено свыше 10 километров береговой линии. Об этом сообщается в Telegram-канале МЧС РФ.
Отмечается, что ночью работы будут продолжены. На месте работают свыше пяти тысяч человек. До этого министерство сообщало, что было собрано 80 тонн нефтепродуктов.
Танкеры «Волгонефть 212» с 13 членами экипажа и «Волгонефть 239» с 14 моряками на борту потерпели крушение 15 декабря в районе Керченского пролива.
Ранее академический эколог Артем Акшинцев в разговоре с НСН отметил, что Черное и Азовское море – достаточно биопродуктивные регионы, потому разлив мазута на территории не приведет к катастрофическим последствиям. Вместе с тем он отмечал, что нефтеразливы в столь важном месте миграции животных из Азовского моря в Черное – это повышенные негативные последствия для морской биоты, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Зеленский допустил возвращение в шоу-бизнес
- Боец ММА Иван Емельяненко получил полтора года колонии
- СМИ: Выдачи автокредитов выросли на 70% за год
- СМИ: ХАМАС готово передать Израилю около 30 заложников
- Шадаев: Половина трафика YouTube перешла на российские видеохостинги
- Три российских компании попали под санкции США
- Один человек оказался зажат внутри вагона после аварии поездов
- На Кубани собрали около 100 тонн нефтепродуктов
- Число пострадавших при столкновении поездов в Мурманской области возросло до 14
- Администрация Байдена переложила на Трампа решение вопроса об Украине в НАТО
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru