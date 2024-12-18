На Кубани собрали около 100 тонн нефтепродуктов

Около 100 тонн нефтепродуктов собрали в Краснодарском кране после ЧП с танкерами в районе Керченского пролива, было очищено свыше 10 километров береговой линии. Об этом сообщается в Telegram-канале МЧС РФ.

Отмечается, что ночью работы будут продолжены. На месте работают свыше пяти тысяч человек. До этого министерство сообщало, что было собрано 80 тонн нефтепродуктов.