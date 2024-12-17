Выбросы нефтепродуктов на побережье Кубани составили 35 км
Выбросы нефтепродуктов на побережье в результате крушения танкеров в Чёрном море зафиксированы на протяжении 35 км. Об этом заявил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.
В своём докладе вице-премьеру РФ Виталию Савельеву он уточнил, что речь идёт о береговой линии от посёлка Волна Темрюкского района до Анапы.
«Но это не сплошные 35 км, а точечные очаги, куда мы направили силы и средства. Это посёлок Веселовка, станица Благовещенская и село Витязево», - отметил Кондратьев.
Он добавил, что в работах по уборке пляжей задействованы группировка МЧС, «Кубань-СПАСа», а также волонтеры.
Ранее руководитель общественного движения «Экологическая милиция» Сергей Грибалев заявил, что пятна мазута, которые нашли на пляжах Анапы после крушения танкеров в Керченском проливе, могут помешать летнему купальному сезону, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru