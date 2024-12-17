Выбросы нефтепродуктов на побережье Кубани составили 35 км

В своём докладе вице-премьеру РФ Виталию Савельеву он уточнил, что речь идёт о береговой линии от посёлка Волна Темрюкского района до Анапы.

«Но это не сплошные 35 км, а точечные очаги, куда мы направили силы и средства. Это посёлок Веселовка, станица Благовещенская и село Витязево», - отметил Кондратьев.

Он добавил, что в работах по уборке пляжей задействованы группировка МЧС, «Кубань-СПАСа», а также волонтеры.

Ранее руководитель общественного движения «Экологическая милиция» Сергей Грибалев заявил, что пятна мазута, которые нашли на пляжах Анапы после крушения танкеров в Керченском проливе, могут помешать летнему купальному сезону, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

