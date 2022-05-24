Госсовет рассмотрит вопрос введения сертификатов на уход за детьми 24 мая

Губернатор Приморского края Олег Кожемяко сообщил во вторник, что в среду на заседании президиума госсовета по социальным вопросам будет рассмотрен вопрос введения в России сертификатов на уход за детьми, передает ТАСС.

По словам Кожемяко, это поможет родителям определить самим, отдавать ли ребенка в частный детский сад или же нанять няню.

Он также рассказал, что будет рассмотрена возможность предоставления бесплатного высшего образования детям из многодетных семей.

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«Были предложения по предоставлению социального жилья, уменьшения стоимости платы за квадратный метр. Все эти предложения, думаю, что будут обсуждены на итоговом заседании, по ним будут приняты компетентные решения, которые лягут в основу поручений президента», - добавил губернатор.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что на президиуме госсовета обсудят индексацию социальных выплат в России.

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Фото: РИА Новости
ТЕГИ:ГосподдержкаВысшее ОбразованиеДетский СадМногодетные СемьиОлег Кожемяко
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