Госсовет рассмотрит вопрос введения сертификатов на уход за детьми 24 мая

Губернатор Приморского края Олег Кожемяко сообщил во вторник, что в среду на заседании президиума госсовета по социальным вопросам будет рассмотрен вопрос введения в России сертификатов на уход за детьми, передает ТАСС.

По словам Кожемяко, это поможет родителям определить самим, отдавать ли ребенка в частный детский сад или же нанять няню.

Он также рассказал, что будет рассмотрена возможность предоставления бесплатного высшего образования детям из многодетных семей.