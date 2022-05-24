Госсовет рассмотрит вопрос введения сертификатов на уход за детьми 24 мая
Губернатор Приморского края Олег Кожемяко сообщил во вторник, что в среду на заседании президиума госсовета по социальным вопросам будет рассмотрен вопрос введения в России сертификатов на уход за детьми, передает ТАСС.
По словам Кожемяко, это поможет родителям определить самим, отдавать ли ребенка в частный детский сад или же нанять няню.
Он также рассказал, что будет рассмотрена возможность предоставления бесплатного высшего образования детям из многодетных семей.
«Были предложения по предоставлению социального жилья, уменьшения стоимости платы за квадратный метр. Все эти предложения, думаю, что будут обсуждены на итоговом заседании, по ним будут приняты компетентные решения, которые лягут в основу поручений президента», - добавил губернатор.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что на президиуме госсовета обсудят индексацию социальных выплат в России.
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