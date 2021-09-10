Телеведущий Михаил Зеленский рассказал об удобствах электронного голосования
Дистанционное голосование удобно абсолютно для всех, считает телеведущий Михаил Зеленский.
По его словам, формат электронного голосования подходит как для маломобильных граждан, так и для тех, кто соблюдает карантин или постоянно занят. Ведущий программ на телеканалах «Россия 1» и «Культура» отметил, что выберет дистанционный формат голосования, если в день выборов окажется в командировке или будет занят подготовкой к эфиру.
«Воспользуюсь планшетом, телефоном или компьютером, для того чтобы отдать свой голос тому или иному кандидату», — подчеркнул Зеленский.
Напомним, выборы пройдут 17-19 сентября. Москвичи проголосуют за кандидатов в депутаты Госдумы и Мосгордумы в двух округах. Зарегистрироваться для участия в онлайн-голосовании можно до 13 сентября, заявки на дистанционное участие в выборах подали уже более 1,5 млн москвичей.
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