Телеведущий Михаил Зеленский рассказал об удобствах электронного голосования

Дистанционное голосование удобно абсолютно для всех, считает телеведущий Михаил Зеленский.

По его словам, формат электронного голосования подходит как для маломобильных граждан, так и для тех, кто соблюдает карантин или постоянно занят. Ведущий программ на телеканалах «Россия 1» и «Культура» отметил, что выберет дистанционный формат голосования, если в день выборов окажется в командировке или будет занят подготовкой к эфиру.

«Воспользуюсь планшетом, телефоном или компьютером, для того чтобы отдать свой голос тому или иному кандидату», — подчеркнул Зеленский.

Напомним, выборы пройдут 17-19 сентября. Москвичи проголосуют за кандидатов в депутаты Госдумы и Мосгордумы в двух округах. Зарегистрироваться для участия в онлайн-голосовании можно до 13 сентября, заявки на дистанционное участие в выборах подали уже более 1,5 млн москвичей.

