«Мясо вместо бензина!» Эксперт обосновал траты россиян на самоизоляции

Ведущий эксперт в области мясной промышленности Борис Рябинкин в эфире НСН рассказал, что по мере освобождения времени россияне стали больше проводить времени на кухне.

Россияне стали чаще покупать свинину и реже – консервы. Такие данные предоставила IT-компания «Платформа ОФД», обработав кассовые чеки за май и июнь текущего года. Анализ показал, что за отчётный период этого года число покупок свинины выросло на 13%, говядины – на 2%, чем в 2019 году. При этом покупок курицы и цыплят стало на 6% меньше, рыбных консервов – на 12% меньше.

Ведущий эксперт в области мясной промышленности Борис Рябинкин в эфире НСН назвал логичным, что в условиях самоизоляции люди перешли на приготовление мясных блюд и отказались в некоторой степени от употребления консервов.

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«Конечно, это связано с периодом самоизоляции. Люди же обычно покупают курицу, потому что ее приготовить можно быстрее. То же самое с консервами. Это быстрая еда. А когда много свободного времени, покупают свинину, говядину и готовят. Люди сели на домашнюю пищу, соскучились. Ничего странного в этом нет. Цены в этом году щадящие, особенно не поднялись. Плюс еще люди экономили на бензине, на парикмахерских, на покупке одежды. Поэтому больше тратили на еду, на мясо», - отметил он.

Ранее сообщалось, что в продолжавших работу розничных сетях наблюдается следующая динамика. Средний чек в продуктовых супермаркетах вырос на 30% по сравнению с маем прошлого года, средний чек в магазинах формата «у дома» увеличился на 17%. При этом объёмы продаж в денежном выражении выросли на 3-4%.

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ФОТО: РИА Новости / Николай Хижняк
ТЕГИ:Мясо
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