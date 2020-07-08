«Мясо вместо бензина!» Эксперт обосновал траты россиян на самоизоляции

Россияне стали чаще покупать свинину и реже – консервы. Такие данные предоставила IT-компания «Платформа ОФД», обработав кассовые чеки за май и июнь текущего года. Анализ показал, что за отчётный период этого года число покупок свинины выросло на 13%, говядины – на 2%, чем в 2019 году. При этом покупок курицы и цыплят стало на 6% меньше, рыбных консервов – на 12% меньше.

Ведущий эксперт в области мясной промышленности Борис Рябинкин в эфире НСН назвал логичным, что в условиях самоизоляции люди перешли на приготовление мясных блюд и отказались в некоторой степени от употребления консервов.