МВД продлило срок действия водительских прав, истекших в 2022 и 2023 годах

Выступая на расширенной коллегии ведомства он отметил, что срок действия документов был продлён автоматически.

«Срок действия всех российских водительских удостоверений, который заканчивался в 2022 году или истекает в текущем году, продлён на три года», - подчеркнул Колокольцев.

Ранее член Ассоциации юристов России Мария Спиридонова заявила, что российским водителям следует заранее поменять водительские права, сообщает НСН.