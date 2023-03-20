МВД продлило срок действия водительских прав, истекших в 2022 и 2023 годах
Глава МВД РФ Владимир Колокольцев заявил, что водительские права, срок действия которых истек в прошлом году или истекают в текущем, будут действительны ещё три года, сообщает РИА Новости.
Выступая на расширенной коллегии ведомства он отметил, что срок действия документов был продлён автоматически.
«Срок действия всех российских водительских удостоверений, который заканчивался в 2022 году или истекает в текущем году, продлён на три года», - подчеркнул Колокольцев.
Ранее член Ассоциации юристов России Мария Спиридонова заявила, что российским водителям следует заранее поменять водительские права, сообщает НСН.
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