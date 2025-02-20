МВД объявило политолога Преображенского в розыск
Политолог Иван Преображенский (внесен Минюстом в реестр иноагентов) объявлен в розыск, его карточка размещена в электронной базе МВД.
Поводом стало уголовное дело, однако по какой статье оно заведено, не уточняется.
Преображенского внесли в список иноагентов в мае 2023 года. Основанием, как утверждает Минюст, стало распространение негативной информации о деятельности органов власти и действиях ВС РФ.
Ранее политолога оштрафовали за распространение контента без указания статуса иноагента.
Ранее российский суд оштрафовал путешественники, урбаниста и блогера Илью Варламова (внесен в реестр иноагентов) на 45 тысяч рублей за нарушение закона об иноагентах.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru