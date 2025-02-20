МВД объявило политолога Преображенского в розыск

Политолог Иван Преображенский (внесен Минюстом в реестр иноагентов) объявлен в розыск, его карточка размещена в электронной базе МВД.

Поводом стало уголовное дело, однако по какой статье оно заведено, не уточняется.

Суд оштрафовал правнучку Чкалова за отсутствие маркировки иноагента на 45 тыс. рублей

Преображенского внесли в список иноагентов в мае 2023 года. Основанием, как утверждает Минюст, стало распространение негативной информации о деятельности органов власти и действиях ВС РФ.

Ранее политолога оштрафовали за распространение контента без указания статуса иноагента.

Ранее российский суд оштрафовал путешественники, урбаниста и блогера Илью Варламова (внесен в реестр иноагентов) на 45 тысяч рублей за нарушение закона об иноагентах.


Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Александр Кряжев
ТЕГИ:ИноагентыРозыскМВД РФ

Горячие новости

Все новости

партнеры