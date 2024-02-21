Музыкант Майданов: Нужно принять закон о лишении иноагентов доступа к соцсетям

По его словам, это давно применяется в Китае и приносит положительные результаты в борьбе с разрушением государственности со стороны Запада.

«Если тебе стран не нужна, если ты на нее наплевал, значит страна должна ответить так же», — считает музыкант.

В результате человек перестанет получать доступ ко всем медиа и зарабатывать «в стране, которую он хает». Майданов заявил, что поддерживает политику Китая в отношении таких людей. По его мнению, Запад под прикрытием принципов демократии разрушает страны, воспитывает детей в антипатриотическом и антигосударственном духе.

Ранее Майданов предложил на законодательном уровне запретить выступление артистов и музыкантов, признанных иноагентами, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

