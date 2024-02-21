Музыкант Майданов: Нужно принять закон о лишении иноагентов доступа к соцсетям
В России нужен закон о лишении доступа иноагентов к соцсетям, сообщает телеканал «360» со ссылкой на заявление музыканта и депутата Госдумы Дениса Майданова.
По его словам, это давно применяется в Китае и приносит положительные результаты в борьбе с разрушением государственности со стороны Запада.
«Если тебе стран не нужна, если ты на нее наплевал, значит страна должна ответить так же», — считает музыкант.
В результате человек перестанет получать доступ ко всем медиа и зарабатывать «в стране, которую он хает». Майданов заявил, что поддерживает политику Китая в отношении таких людей. По его мнению, Запад под прикрытием принципов демократии разрушает страны, воспитывает детей в антипатриотическом и антигосударственном духе.
Ранее Майданов предложил на законодательном уровне запретить выступление артистов и музыкантов, признанных иноагентами, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Музыкант Майданов: Нужно принять закон о лишении иноагентов доступа к соцсетям
- Шойгу заявил, что два полка комплекса «Авангард» поставлены на боевое дежурство
- Юрист рассказал, когда тело Навального отдадут родственникам
- Гагин сообщил о большом количестве брошенных в Авдеевке украинских боевиков
- США увязали новый пакет антироссийских санкций со смертью Навального
- В Сеуле отреагировали на подарок Путина Ким Чен Ыну
- В Германии после нападения умер второй украинский баскетболист
- ВСУ обстреляли три села и хутор в Курской области
- «Подумайте, что спрашиваете»: Якубович раздраженно ответил на вопрос журналиста
- NYT: испанская полиция подтвердила смерть перебежчика Кузьминова
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru