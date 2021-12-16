Мужчина и женщина закопали своего младенца в лесу на Кубани

Мужчина и женщина закопали своего новорожденного ребенка в лесу, сообщает телеканал «360».

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Инцидент произошел в Краснодарском крае. Пара злоупотребляла алкоголем. Также известно, что на учет по беременности женщина не вставала, родив дома. После этого злоумышленники пошли в лес и закопали там младенца.

Через некоторое время у женщины открылось кровотечение, она была госпитализирована. В больнице выяснилось, что недавно она родила. Медики передали информацию в правоохранительные органы. По данному факту ведется проверка.

Ранее член парламента Новой Зеландии Джули Энн Гентер во время схваток отправилась в больницу на велосипеде. Роды прошли успешно – у парламентария родилась дочь.

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ФОТО: depositphotos.com
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