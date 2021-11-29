Политик из Новой Зеландии со схватками доехала до роддома на велосипеде

Член парламента Новой Зеландии Джули Энн Гентер во время схваток отправилась в больницу на велосипеде. Роды прошли успешно – у парламентария родилась дочь. Об этом сама молодая мама написала на своей странице в Facebook.

Рейс из Петербурга в Узбекистан сел в Нижнем Новгороде из-за рожающей пассажирки

Своим подписчикам она объяснила, что не собиралась кататься на велосипеде во время родов. Но, поскольку схватки были не очень сильными, она оседлала двухколёсный транспорт и самостоятельно отправилась в роддом. По мере веломарафона интервалы между схватками сократились до двух-трёх минут. «Поразительно, но теперь у нас есть здоровая и счастливая девочка, которая сейчас спит, как и её отец» - успокоила новозеландцев депутат.

В парламенте Новой Зеландии Джули Энн Гентер является представителем партии «Зелёных» и отвечает за транспортные проблемы. Велосипед - это её любимый вид транспорта. В 2018 году она уже приезжала в роддом на велосипеде в последние дни беременности, чтобы родить первого ребенка.


Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: pixabay.com
ТЕГИ:ВелосипедыРодыНовая Зеландия
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры