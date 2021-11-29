Политик из Новой Зеландии со схватками доехала до роддома на велосипеде

Своим подписчикам она объяснила, что не собиралась кататься на велосипеде во время родов. Но, поскольку схватки были не очень сильными, она оседлала двухколёсный транспорт и самостоятельно отправилась в роддом. По мере веломарафона интервалы между схватками сократились до двух-трёх минут. «Поразительно, но теперь у нас есть здоровая и счастливая девочка, которая сейчас спит, как и её отец» - успокоила новозеландцев депутат.



В парламенте Новой Зеландии Джули Энн Гентер является представителем партии «Зелёных» и отвечает за транспортные проблемы. Велосипед - это её любимый вид транспорта. В 2018 году она уже приезжала в роддом на велосипеде в последние дни беременности, чтобы родить первого ребенка.



