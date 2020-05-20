Москвичи получили доступ к результатам анализов на COVID-19 онлайн

Результаты анализов на коронавирусную инфекцию, проведенных в городских учреждениях Москвы, стали доступны жителям столицы в электронной медицинской карте. Об этом рассказала заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. Она подчеркнула, что соответствующая информация будет появляться в карте в течение двух-четырех дней с момента сдачи анализа, отмечает Москва 24. В медицинской карте отобразятся все результаты анализов на COVID-19, сделанных после 20 апреля.

Напомним, в обязательном порядке тест на коронавирусную инфекцию в Москве берется у людей с симптомами ОРВИ. Кроме того, тестированию подлежат пациенты с пневмонией и те, кто проживает с людьми с подтвержденным COVID-19, напоминает АГН Москва. Также организован скрининг для работников полиции, сферы ЖКХ и транспорта, сотрудников медицинских организаций и и социальных работников.