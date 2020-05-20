Москвичи получили доступ к результатам анализов на COVID-19 онлайн
Результаты анализов на коронавирусную инфекцию, проведенных в городских учреждениях Москвы, стали доступны жителям столицы в электронной медицинской карте. Об этом рассказала заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. Она подчеркнула, что соответствующая информация будет появляться в карте в течение двух-четырех дней с момента сдачи анализа, отмечает Москва 24. В медицинской карте отобразятся все результаты анализов на COVID-19, сделанных после 20 апреля.
Напомним, в обязательном порядке тест на коронавирусную инфекцию в Москве берется у людей с симптомами ОРВИ. Кроме того, тестированию подлежат пациенты с пневмонией и те, кто проживает с людьми с подтвержденным COVID-19, напоминает АГН Москва. Также организован скрининг для работников полиции, сферы ЖКХ и транспорта, сотрудников медицинских организаций и и социальных работников.
Ранее НСН писала, что мэр Москвы Сергей Собянин объявил о начале с 15 мая массового тестирования на коронавирус. Об этом градоначальник рассказал на своем персональном сайте. По словам мэра, тестироваться будет популяционный иммунитет – скрининг горожан на наличие антител к коронавирусной инфекции.
Тестирование будет проводиться методом иммуноферментного анализа, который позволяет выявить наличие либо отсутствие в крови человека маркерных антител IgM, свидетельствующих о коронавирусной инфекции, а также IgG - маркеров иммунитета к COVID-19.
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