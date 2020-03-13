Москвичей предупредили об оранжевом уровне погодной опасности
Из-за сильного ветра в Москве в пятницу объявлен оранжевый уровень погодной опасности. Об этом сообщили в Гидрометцентре России. Там отметили, что ожидается усиление ветра до 20–25 метров в секунду, сообщает Москва 24.
По словам специалистов, такая погода считается опасной из-за вероятности стихийных бедствий и нанесения ущерба.
МЧС рекомендовало жителям быть внимательными на улице, обходить рекламные щиты и плохо укрепленные конструкции, а также не укрываться и не парковаться под деревьями, передает АГН «Москва».
В связи с непогодой городские службы переведены на усиленный режим работы.
В столице в последний рабочий день недели ожидается облачная погода с прояснениями, кратковременный дождь. Температура воздуха до +7 градусов. Атмосферное давление составит 734 миллиметра ртутного столба, что значительно меньше нормы.
Ранее в Гидрометцентре сообщили о надвигающемся на московский регион резком похолодании. В воскресенье в Москве и области пройдет небольшой снег, температура воздуха опустится до -3 градусов днем, ночью ожидается до -7 градусов.
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