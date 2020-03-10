Вильфанд посоветовал россиянам не сажать картошку раньше времени

Синоптик сообщил, что сажать картошку стоит в традиционные сроки, отмечает РЕН ТВ. Это конец первой декады мая.

Сейчас, несмотря на то, что земля не промерзла из-за отсутствия снега, она все равно недостаточно теплая, сообщает РИА ФАН.

В конце нынешней недели жителей Москвы ждет арктическое похолодание, снег и штормовой ветер. Об этом рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

