Вильфанд посоветовал россиянам не сажать картошку раньше времени
Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд посоветовал россиянам не переносить сроки посадки картошки на более ранние сроки из-за теплой погоды, передает рИА Новости.
По его словам, не стоит думать, что граждане России живет в субтропиках. Синоптик привел в пример 2017 год, когда в европейской части страны был теплый март, но после 10 апреля установилась холодная погода, а на 9 марта образовался временный снежный покров, пишут «Известия».
Синоптик сообщил, что сажать картошку стоит в традиционные сроки, отмечает РЕН ТВ. Это конец первой декады мая.
Сейчас, несмотря на то, что земля не промерзла из-за отсутствия снега, она все равно недостаточно теплая, сообщает РИА ФАН.
В конце нынешней недели жителей Москвы ждет арктическое похолодание, снег и штормовой ветер. Об этом рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.
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