На Москву надвигается резкое похолодание
В конце текущей недели в московский регион придет резкое похолодание.
Как заявила заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина, в воскресенье в Москве и области пройдет небольшой снег, температура воздуха опустится до -3 градусов днем, ночью ожидается до -7 градусов.
Синоптик отметила, что такой температурный режим для середины марта считается стандартным, тогда как сейчас он на 10-12 градусов выше климатической нормы, сообщает Газета.ру.
Также отмечается, что первая декада марта стала самой теплой за всю историю метеонаблюдений.
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