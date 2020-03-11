На Москву надвигается резкое похолодание

Как заявила заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина, в воскресенье в Москве и области пройдет небольшой снег, температура воздуха опустится до -3 градусов днем, ночью ожидается до -7 градусов.

Синоптик отметила, что такой температурный режим для середины марта считается стандартным, тогда как сейчас он на 10-12 градусов выше климатической нормы, сообщает Газета.ру.

Также отмечается, что первая декада марта стала самой теплой за всю историю метеонаблюдений.





