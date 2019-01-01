Москвичей предупредили о надвигающихся заморозках
В ночь на пятницу, 14 июня в столичном регионе ожидается похолодание до +10°С, а местами столбики термометров опустятся до +1°С. Об этом сообщает АГН Москва со ссылкой на синоптиков центра погоды «Фобос».
Отмечается, что в четверг, 13 июня в Москве и области воздух прогреется лишь до +22°С. После прохладной ночи на пятницу жара вновь начнет усиливаться и столбики термометров поднимутся до +25…27°С, а в Подмосковье — до +28°С.
Как сообщает Москва 24 со ссылкой на портал «Метеоновости», суббота, 15 июня обещает быть прохладной, но без осадков.
Ранее исполняющий обязанности директора Гидрометцентра России Дмитрий Киктёв заявил НСН, что согласно среднему арифметическому прогнозов главных метеоцентров мира этим летом жителям России стоит готовиться к переменчивой погоде, которая временами будет превышать климатическую норму.
Добавляйте НСН в избранные источники Яндекс.Новостей