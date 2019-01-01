Москвичей предупредили о надвигающихся заморозках

В ночь на пятницу, 14 июня в столичном регионе ожидается похолодание до +10°С, а местами столбики термометров опустятся до +1°С. Об этом сообщает АГН Москва со ссылкой на синоптиков центра погоды «Фобос».

Отмечается, что в четверг, 13 июня в Москве и области воздух прогреется лишь до +22°С. После прохладной ночи на пятницу жара вновь начнет усиливаться и столбики термометров поднимутся до +25…27°С, а в Подмосковье — до +28°С.