Москвичей предупредили о надвигающейся метели
В ближайшие часы в Москве ожидается метель, предупреждает пресс-служба главка МЧС Москвы в воскресенье, 26 декабря.
«В период с 15:00 26 декабря с сохранением до конца текущих суток местами в городе Москве ожидается снег, метель, на дорогах снежные заносы. Порывы ветра до 17 м/с. Гололедица», - цитирует сообщение «Интерфакс».
Спасатели рекомендуют водителям снизить скорость движения и увеличить дистанцию на дороге, а также - не парковать автомобили под деревьями и шаткими конструкциями.
Ранее руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов пообещал читателям Telegram-канала «Радиоточка НСН» мягкую заснеженную погоду на выходных.
«Москвичей ожидает в конце этой недели и в начале следующей такая мягкая, чуть ниже нормы, погода», - отметил Шувалов.
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