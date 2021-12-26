Москвичей предупредили о надвигающейся метели

«В период с 15:00 26 декабря с сохранением до конца текущих суток местами в городе Москве ожидается снег, метель, на дорогах снежные заносы. Порывы ветра до 17 м/с. Гололедица», - цитирует сообщение «Интерфакс».

Спасатели рекомендуют водителям снизить скорость движения и увеличить дистанцию на дороге, а также - не парковать автомобили под деревьями и шаткими конструкциями.

Ранее руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов пообещал читателям Telegram-канала «Радиоточка НСН» мягкую заснеженную погоду на выходных.

«Москвичей ожидает в конце этой недели и в начале следующей такая мягкая, чуть ниже нормы, погода», - отметил Шувалов.

