Москвичей предупредили о крупном граде в среду
10 июня 202016:34
Москвичей предупреждают о сильном дожде, грозе, крупном граде и сильных порывах ветра в ближайшие час-два в среду. Об этом говорится на сайте столичного главка МЧС.
Потенциально опасная погода сохранится в Москве до конца суток. Отмечается, усиление ветра возможно до 12-17 метров в секунду.
Ранее синоптики сообщили, что российскую столицу на текущей неделе ждет «арктическое вторжение» после периода жаркой погоды.
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10 июня 2020
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru