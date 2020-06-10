Москвичей предупредили о крупном граде в среду

Москвичей предупреждают о сильном дожде, грозе, крупном граде и сильных порывах ветра в ближайшие час-два в среду. Об этом говорится на сайте столичного главка МЧС.

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Потенциально опасная погода сохранится в Москве до конца суток. Отмечается, усиление ветра возможно до 12-17 метров в секунду.

Ранее синоптики сообщили, что российскую столицу на текущей неделе ждет «арктическое вторжение» после периода жаркой погоды.

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ФОТО: pixabay.com
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