Москвичам разрешат посещать МФЦ без предварительной записи

К слову, с 16 июня в столице начался очередной этап снятия «коронавирусных» ограничений. Работу возобновили стоматологические клиники и компании, работающие в сфере недвижимости, а также летние веранды кафе. С 9 числа в Москве были отменены пропускной режим и график прогулок. С этого же дня возобновили работу парикмахерские, салоны красоты и ветеринарные клиники.

При этом, ранее Сергей Собянин уточнил, что оставшиеся ограничения по коронавирусу в Москве не будут сняты раньше середины июля.

