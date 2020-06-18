Москвичам разрешат посещать МФЦ без предварительной записи
Жители столицы смогут посещать МФЦ без предварительной записи. Об этом в эфире телеканала «Россия 24» рассказал мэр Москвы Сергей Собянин. Градоначальник отметил, что все желающие вновь будут получать услуги без предварительной записи – как это было до ограничений, введенных из-за COVID-19. Напомним, МФЦ в Москве возобновили работу 25 мая, однако их посещение было возможно только по предварительной записи.
К слову, с 16 июня в столице начался очередной этап снятия «коронавирусных» ограничений. Работу возобновили стоматологические клиники и компании, работающие в сфере недвижимости, а также летние веранды кафе. С 9 числа в Москве были отменены пропускной режим и график прогулок. С этого же дня возобновили работу парикмахерские, салоны красоты и ветеринарные клиники.
При этом, ранее Сергей Собянин уточнил, что оставшиеся ограничения по коронавирусу в Москве не будут сняты раньше середины июля.
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