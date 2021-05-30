Москвичам рассказали о «сентябрьском» похолодании
По-сентябрьски холодная погода ждет москвичей в воскресенье. Температура достигнет всего лишь плюс 15 градусов, рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.
«Северо-восточный ветер будет закачивать новые порции холода с температурным фоном на пять-шесть градусов ниже положенной нормы, что соответствует климатическим показателям сентября», - рассказал РИА Новости метеоролог.
Тишковец отметил, что в Москве ожидается облачная погода с прояснениями, без осадков.
«Температура воздуха в столице плюс 13–15, в Подмосковье – плюс 11–16. Ветер северо-восточный четыре-девять метров в секунду, порывистый. Атмосферное давление будет расти и составит 750 миллиметров ртутного столба. Сегодня по-сентябрьски холодно и ветрено», - рассказал синоптик.
Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщил Telegram-каналу «Радиоточка НСН» о похолодании в последние дни весны.
«Весна попрощается с москвичами прохладно, холодновато. Сейчас температура высокая – 23-24 градуса, это на 2-3 градуса выше нормы. Но в связи с изменением циркуляции уже в выходные воздушные массы будут поступать с севера. Завтра ночные температуры еще вполне комфортные, летние – 12-14 градусов, днем уже попрохладнее – около 19-20. По области до плюс 18 градусов. Ветер северный. Прогнозируется небольшой дождь, но очень сильных осадков не будет, около 3-16 миллиметров», - рассказал
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