Москвичам рассказали о «сентябрьском» похолодании

«Северо-восточный ветер будет закачивать новые порции холода с температурным фоном на пять-шесть градусов ниже положенной нормы, что соответствует климатическим показателям сентября», - рассказал РИА Новости метеоролог.

Тишковец отметил, что в Москве ожидается облачная погода с прояснениями, без осадков.

«Температура воздуха в столице плюс 13–15, в Подмосковье – плюс 11–16. Ветер северо-восточный четыре-девять метров в секунду, порывистый. Атмосферное давление будет расти и составит 750 миллиметров ртутного столба. Сегодня по-сентябрьски холодно и ветрено», - рассказал синоптик.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщил Telegram-каналу «Радиоточка НСН» о похолодании в последние дни весны.

«Весна попрощается с москвичами прохладно, холодновато. Сейчас температура высокая – 23-24 градуса, это на 2-3 градуса выше нормы. Но в связи с изменением циркуляции уже в выходные воздушные массы будут поступать с севера. Завтра ночные температуры еще вполне комфортные, летние – 12-14 градусов, днем уже попрохладнее – около 19-20. По области до плюс 18 градусов. Ветер северный. Прогнозируется небольшой дождь, но очень сильных осадков не будет, около 3-16 миллиметров», - рассказал



