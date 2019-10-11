Москвичам пообещали теплые и влажные выходные

«Столичный регион на этих выходных окажется под влиянием циклона, который подойдет с северо-запада, он принесет облака, дожди и теплые воздушные массы из района Атлантики. Грядущей ночью в Москве температура +7°C … +9 °C, по области +4°C … +9°C. Местами пройдет небольшой дождь. Ветер юго-западный, умеренный. В субботу ветер усилится, местами с порывами до 13 м/с. Максимальная температура +10°C… +12°C градусов в Москве, в Подмосковье +7°C… +12°C. В воскресенье дождь будет небольшим, а ветер сохранится. Причем с сильными порывами до 18 м/с. Ночью +8°C… +10°C в Москве, по области +5°C… 10°C. Днем в воскресенье +12°C… +14°C, по области +10°C… +15°C. В начале следующей недели атмосферное давление продолжит слабо расти, по-прежнему будет тепло, во вторник тепло продержится, но понемногу начнет понижаться температура. Тем не менее, такая температура теплее климатической нормы на 5 градусов», - объяснила она.

Ранее сообщалось, что в выходные, 12 и 13 октября, жители столицы и Московской области смогут насладиться последним всплеском сентябрьского тепла. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. Снижение температуры синоптики прогнозируют уже с середины следующей недели.

