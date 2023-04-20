«Москвич 3» в комплектации «Комфорт» будет стоить от 2 миллионов 250 тысяч рублей
Стоимость автомобилей «Москвич 3» в комплектации «Комфорт» составит от 2 миллионов 250 тысяч рублей, сообщили в пресс-службе компании.
По сравнению с базовой версией «Москвича» у улучшенной комплектации будет светодиодная оптика, система предупреждения о возможном лобовом столкновении и выезде с полосы движения, система камер кругового обзора и другие опции. Уточняется, что в комплектации «Комфорт» сидения будут отделаны эко-кожей, а передние будут иметь обогрев.
В пресс-службе добавили, что оформить предзаказ на новинку можно уже с сегодняшнего дня.
Ранее директор Национального агентства промышленной информации (НАПИ) и агентства Russian Automotive Market Research Татьяна Арабаджи в беседе с «Радиоточкой НСН» рассказала, чем в России заменят премиальные шины на фоне ухода компаний.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru