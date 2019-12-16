Омбудсмен рассказал, зачем Москва повезет свой мусор в регионы

«Внутри города разместить такого рода комплекс, который может занимать около 20 га, не представляется возможным… Для того чтобы утилизировать отходы правильно, по новейшей технологии, их нужно пропустить через комплекс по переработке отходов. Такие комплексы строятся в Московской области по стандарту полуавтоматических сортировок с увеличением вторичных материальных ресурсов. Потом органические отходы проходят компостирование, получение высококалорийного топлива для цементной индустрии – RDF. Далее небольшая часть идет на безопасное экологическое захоронение. Такой же комплекс стоит и в Калужской области, который построен на средства правительства Москвы. Поэтому отходы уходят из Москвы и размещаются в других регионах на этих подготовленных современных комплексах», - сказал Неверов.

По информации РБК, председатель комитета общественных связей и СМИ администрации Владимирской области Григорий Белов отрицает в настоящее время наличие договоренностей между Москвой и Владимирским регионом по вопросу столичного мусора. Калужская область готова к приему и переработке отходов из Москвы в экотехнопарке около деревни Михали, отметил губернатор региона Анатолий Артамонов.

В Подмосковье на сегодняшний день построено только четыре таких комплекса, когда планируется задействовать около 11 предприятий в Кашире, Егорьевске, Коломенском, деревнях Храброво, Ясенево, Анино, Шеметово, Наро-Фоминске, Воскресенске, Солнечногорске и Ногинске.

Ранее НСН сообщала, что в ряде российских регионов сложилась критическая ситуация с вывозом мусора: уровень неплатежей со стороны пользователей достиг 70%, существует высокий риск прекращения оказания услуги. Ильдар Неверов заявил, что проработкой этого вопроса субъекты федерации должны были заняться еще год назад. Теперь же решать возникшие проблемы нужно решать в высоком темпе.

