Москва установила новый суточный максимум зараженных COVID-19

Отмечается, что в Москве, несмотря на увеличение темпов пандемии, как и во всем мире, количество новых случаев COVID-19 в 3,7 раза ниже, чем на пике пандемии.

Ранее глава Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург рассказал НСН, как можно бороться с вирусом и когда ждать победы над ним.

«Есть два способа борьбы с распространением коронавируса – вакцинация и самоизоляция. Но при самоизоляции, как мы видим, экономика ложится на дно и становится нечего кушать, поэтому единственное принципиальное решение вопроса – вакцинироваться, вакцинироваться и вакцинироваться», - сказал Гинцбург.

