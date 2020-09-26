Москва установила новый суточный максимум зараженных COVID-19
В столице зарегистрирован новый максимум заразившихся COVID-19 – 1792 человека на сутки. По данным оперштаба по борьбе с коронавирусной инфекцией, такого роста числа инфицированных не было с 8 июня 2020 года.
Отмечается, что в Москве, несмотря на увеличение темпов пандемии, как и во всем мире, количество новых случаев COVID-19 в 3,7 раза ниже, чем на пике пандемии.
Ранее глава Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург рассказал НСН, как можно бороться с вирусом и когда ждать победы над ним.
«Есть два способа борьбы с распространением коронавируса – вакцинация и самоизоляция. Но при самоизоляции, как мы видим, экономика ложится на дно и становится нечего кушать, поэтому единственное принципиальное решение вопроса – вакцинироваться, вакцинироваться и вакцинироваться», - сказал Гинцбург.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
1,1 млн+7 212 / сут.
Умерли
20 056+108 / сут.
Выздоровели
934 тыс.+4 317 / сут.
- Учёные раскрыли фактор, снижающий смертность от COVID-19
- Москва установила новый суточный максимум зараженных COVID-19
- В России меняется порядок получения пенсий на карту
- Стали известны возможные причины крушения Ан-26 под Харьковом
- Собянин рассказал о возобновлении сервисов для оставшихся дома горожан 65+
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru