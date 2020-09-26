Москва установила новый суточный максимум зараженных COVID-19

В столице зарегистрирован новый максимум заразившихся COVID-19 – 1792 человека на сутки. По данным оперштаба по борьбе с коронавирусной инфекцией, такого роста числа инфицированных не было с 8 июня 2020 года.

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Отмечается, что в Москве, несмотря на увеличение темпов пандемии, как и во всем мире, количество новых случаев COVID-19 в 3,7 раза ниже, чем на пике пандемии.

Ранее глава Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург рассказал НСН, как можно бороться с вирусом и когда ждать победы над ним.

«Есть два способа борьбы с распространением коронавируса – вакцинация и самоизоляция. Но при самоизоляции, как мы видим, экономика ложится на дно и становится нечего кушать, поэтому единственное принципиальное решение вопроса – вакцинироваться, вакцинироваться и вакцинироваться», - сказал Гинцбург.

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Фото: mos.ru/Максим Денисов
ТЕГИ:МоскваКоронавирус
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