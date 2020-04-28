Москва стала лидером по количеству тестирований на COVID-19

Более 25 тысяч человек ежедневно тестируют на коронавирусную инфекцию в Москве. Об этом сообщается на сайте мэра столицы. По этому показателю мегаполис стал абсолютным лидером среди регионов России, отмечает АГН Москва.

Отмечается, что в сутки на 100 тысяч человек приходится более 3,8 тысяч исследований. Анализы проводят федеральные, частные и городские лаборатории. Тестирование на COVID-19 проходят люди с признаками ОРВИ, а также пациенты с пневмонией и те, кто проживает с человеком с подтвержденной коронавирусной инфекцией, пишут Известия.

При этом специалисты уделяют особое внимание медицинским и соцработникам, сотрудникам полиции и жилищно-коммунальных служб — все они по долгу службы должны контактировать с большим количеством людей.