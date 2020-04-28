Москва стала лидером по количеству тестирований на COVID-19

Более 25 тысяч человек ежедневно тестируют на коронавирусную инфекцию в Москве. Об этом сообщается на сайте мэра столицы. По этому показателю мегаполис стал абсолютным лидером среди регионов России, отмечает АГН Москва.

Отмечается, что в сутки на 100 тысяч человек приходится более 3,8 тысяч исследований. Анализы проводят федеральные, частные и городские лаборатории. Тестирование на COVID-19 проходят люди с признаками ОРВИ, а также пациенты с пневмонией и те, кто проживает с человеком с подтвержденной коронавирусной инфекцией, пишут Известия.

При этом специалисты уделяют особое внимание медицинским и соцработникам, сотрудникам полиции и жилищно-коммунальных служб — все они по долгу службы должны контактировать с большим количеством людей.

Стал известен ТОП-10 регионов России по числу заболевших коронавирусом

Накануне НСН писала, что за минувшие сутки в России выявлено 6 198 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом заявили в оперштабе по борьбе с распространением COVID-19 в РФ. Таким образом число инфицированных в нашей стране увеличилось до 87 147 человек, подчеркивает RT.

Наибольшее число новых заражений зафиксировано в Москве — 2 871, ещё 638 — в Подмосковье. На третьем месте — Нижегородская область, где зарегистрированы 207 случаев. Также в пятёрке Республика Дагестан со 167 случаями и Санкт-Петербург со 161, отмечает Свободная пресса.

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ФОТО: pixabay.com
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