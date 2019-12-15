Москва побьёт температурный рекорд впервые за 133 года

Погодный рекорд тепла, который был установлен в Москве 133 года назад, может быть побит после выходных, информирует портал «Метеовести».

По прогнозам синоптиков, на следующей неделе самым теплым днем станет 19 декабря. За сутки рекорд максимальной температуры воздуха приблизится к +5°С.