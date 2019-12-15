Москва побьёт температурный рекорд впервые за 133 года

15 декабря 201910:46

Погодный рекорд тепла, который был установлен в Москве 133 года назад, может быть побит после выходных, информирует портал «Метеовести».

По прогнозам синоптиков, на следующей неделе самым теплым днем станет 19 декабря. За сутки рекорд максимальной температуры воздуха приблизится к +5°С.

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«В начале недели жителей региона по ночам ждут околонулевые температуры», — сообщают «Метеовести».

На фоне зимней оттепели метеорологи обещают пасмурную и дождливую погоду в течение следующей недели, уточняет Газета.ru.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в эфире НСН рассказал об изменении погоды на выходных и в начале недели.

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ФОТО: flickr.com
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