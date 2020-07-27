Новости за ночь: Синоптик рассказал о похолодании в Москве в начале августа
Последняя неделя июля подарит жителям Москвы тёплую погоду с дневными температурами до 28 градусов, но уже в пятницу, 31 июля, холодный атмосферный фронт принесёт в российскую столицу грозы и похолодание до +19…+24°. Об этом рассказал на своей странице в Facebook ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.
Первая пятидневка августа будет ещё прохладнее, предупреждает он. Ливни и северный ветер снизят ночную температуру до +8…+13 градусов, днём ожидается примерно +16…+21 градус.
С 10 по 15 августа очередная волна похолодания и дожди не дадут воздуху прогреться больше, чем до 20 градусов, отметил Тишковец.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru