В Подмосковье открылись парикмахерские и ЗАГСы

В Московской области, где сегодня начали работу парикмахерские, наблюдаются большие очереди. Как свидетельствует РИА Новости, основной поток состоит мужчин — многие из них выстроились в очереди на улице с соблюдением социальной дистанции.



Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев разрешил со среды, 3 июня, работу салонов красоты, парикмахерских, соляриев, саун и других объектов, в которых оказываются аналогичные услуги.



При этом помещения для этих объектов должны иметь площадь до 400 квадратных метров и иметь отдельный вход.



Кроме того, в регионе к обычному режиму работы вернулись ЗАГСы. Однако граждан граждан принимают по предварительной записи, браки регистрируются в неторжественной обстановке - без свидетелей и гостей, сообщает сайт «Подмосковье сегодня».

