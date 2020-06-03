В Подмосковье открылись парикмахерские и ЗАГСы

В Московской области, где сегодня начали работу парикмахерские, наблюдаются большие очереди. Как свидетельствует РИА Новости, основной поток состоит мужчин — многие из них выстроились в очереди на улице с соблюдением социальной дистанции.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев разрешил со среды, 3 июня, работу салонов красоты, парикмахерских, соляриев, саун и других объектов, в которых оказываются аналогичные услуги.

При этом помещения для этих объектов должны иметь площадь до 400 квадратных метров и иметь отдельный вход.

Кроме того, в регионе к обычному режиму работы вернулись ЗАГСы. Однако граждан граждан принимают по предварительной записи, браки регистрируются в неторжественной обстановке - без свидетелей и гостей, сообщает сайт «Подмосковье сегодня».

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ФОТО: РИА Новости/Максим Богодвид
ТЕГИ:Парикмахерская Подмосковье
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