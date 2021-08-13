Московские спасатели займутся ликвидацией паводка в Хабаровске

Также самолет доставил на Дальний Восток три транспортных средства, две беспилотных летательных системы, шесть плавсредств, палатки и водолазную базу.

Прохождение гребня паводка ожидается 16-19 августа в районе Хабаровска с достижением отметок 600-650 см, у Комсомольск-на-Амуре - 23-26 августа (650-700 см).

Несколько дней назад мост через реку Ургал смыло дождевым потоком в Верхнебуреинском районе Хабаровского края.

