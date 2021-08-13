Московские спасатели займутся ликвидацией паводка в Хабаровске
ИЛ-76 МЧС России доставил из Москвы в Хабаровск 50 спасателей отряда «Центроспас» для помощи в преддверии паводка на Амуре, сообщает пресс-служба регионального главка чрезвычайного ведомства.
Также самолет доставил на Дальний Восток три транспортных средства, две беспилотных летательных системы, шесть плавсредств, палатки и водолазную базу.
Прохождение гребня паводка ожидается 16-19 августа в районе Хабаровска с достижением отметок 600-650 см, у Комсомольск-на-Амуре - 23-26 августа (650-700 см).
Несколько дней назад мост через реку Ургал смыло дождевым потоком в Верхнебуреинском районе Хабаровского края.
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