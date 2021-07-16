Паводок смысл мост через реку Ургал в Хабаровском крае

Мост через реку Ургал смыло дождевым потоком в Верхнебуреинском районе Хабаровского края, сообщило РИА Новости со ссылкой на властей региона.

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В результате происшествия поселки Софийск и Шахтинский были отрезаны от автомобильного сообщения. В них находятся около 1200 человек. В населенных пунктах электроснабжение временно обеспечивается дизельными генераторами.

Река Бурея вышла из берегов после сильных дождей. В муниципалитете ввели режим ЧС. В настоящее время эвакуируют жителей поселка Усть-Ургал, который оказался затоплен.

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ТЕГИ:ПроисшествиеХабаровский КрайПаводок
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