Паводок смысл мост через реку Ургал в Хабаровском крае

В результате происшествия поселки Софийск и Шахтинский были отрезаны от автомобильного сообщения. В них находятся около 1200 человек. В населенных пунктах электроснабжение временно обеспечивается дизельными генераторами.

Река Бурея вышла из берегов после сильных дождей. В муниципалитете ввели режим ЧС. В настоящее время эвакуируют жителей поселка Усть-Ургал, который оказался затоплен.

