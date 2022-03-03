Московская область отменила QR-коды

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв подписал постановление, согласно которому с 4 марта в регионе перестанут требовать QR-коды, сообщает пресс-служба областного правительства.

В документе говорится, при посещении предприятий общепита, театров, музеев, развлекательных, культурных, просветительских и спортивных мероприятий, гражданам больше не нужно будет предъявлять QR-код, подтверждающий прохождение вакцинации или перенесённый коронавирус, медотвод или наличие антител.

При этом в Подмосковье сохраняется масочный режим, гражданам старше 60 лет и при наличии хронических заболеваний рекомендуют соблюдать домашний режим. Продолжит действовать запрет на публичные мероприятия, кроме тех, которые организованы органами государственной власти.

Ранее губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов подписал постановление об отмене в городе QR-кодов, сообщают «Невские новости».

