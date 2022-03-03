Московская область отменила QR-коды
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв подписал постановление, согласно которому с 4 марта в регионе перестанут требовать QR-коды, сообщает пресс-служба областного правительства.
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв подписал постановление, согласно которому с 4 марта в регионе перестанут требовать QR-коды, сообщает пресс-служба областного правительства.
В документе говорится, при посещении предприятий общепита, театров, музеев, развлекательных, культурных, просветительских и спортивных мероприятий, гражданам больше не нужно будет предъявлять QR-код, подтверждающий прохождение вакцинации или перенесённый коронавирус, медотвод или наличие антител.
При этом в Подмосковье сохраняется масочный режим, гражданам старше 60 лет и при наличии хронических заболеваний рекомендуют соблюдать домашний режим. Продолжит действовать запрет на публичные мероприятия, кроме тех, которые организованы органами государственной власти.
Ранее губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов подписал постановление об отмене в городе QR-кодов, сообщают «Невские новости».
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
16,7 млн+93 026 / сут.
Умерли
354 тыс.+781 / сут.
Выздоровели
14,1 млн+171 тыс. / сут.
- Кадыров выложил видео захвата «крупнейшей» военной базы на Украине
- Кадыров пообещал $500 за каждого убитого командира украинских националистов
- ФК «Краснодар» приостановил контракты с 8 иностранными футболистами
- Верховная Рада попросила ООН о создании бесполетной зоны над Украиной
- Минобороны РФ напомнило, что наёмники на Украине не могут считаться военнопленными
- Телеканал «Дождь» временно приостановил работу
- Украинская делегация прибыла на место переговоров на вертолетах
- Бочкарёв: На станции «Кленовый бульвар» БКЛ монтируют подвесной потолок в стиле русского зодчества
- Эрмитаж Амстердама разорвал отношения с Эрмитажем Санкт-Петербурга
- Наблюдатели ОБСЕ из ДНР и ЛНР покинули Россию
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru