Москалькова заявила, что ВСУ могли вывезти из Курской области более тысячи человек

Аппарат уполномоченного по правам человека в РФ получил обращения от более чем тысячи людей, ищущих своих родственников, насильно вывезенных украинскими военными из приграничных районов Курской области. Об этом сообщила омбудсмен Татьяна Москалькова в беседе с «Аргументами и фактами».

Москалькова: Из приграничья в ПВР эвакуировали более 30 тысяч человек

По ее словам, принудительный вывоз граждан из мест постоянного проживания противоречит Женевской конвенции.

«Мировое сообщество должно... дать этому надлежащую оценку», — подчеркнула Москалькова.

Как отметила омбудсмен, России ничего не известно о судьбе этих граждан. Москалькова направила письмо своему украинскому коллеге Дмитрию Лубинцу, попросив его назвать точное количество курян, насильно вывезенных из их домов.

«Для себя считаю первоочередной задачей сделать все... чтобы спасти этих людей и вернуть их домой», — добавила омбудсмен.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: ТАСС
ТЕГИ:Татьяна МоскальковаВСУКурская Область

Горячие новости

Все новости

партнеры