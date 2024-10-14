Москалькова заявила, что ВСУ могли вывезти из Курской области более тысячи человек

По ее словам, принудительный вывоз граждан из мест постоянного проживания противоречит Женевской конвенции.

«Мировое сообщество должно... дать этому надлежащую оценку», — подчеркнула Москалькова.

Как отметила омбудсмен, России ничего не известно о судьбе этих граждан. Москалькова направила письмо своему украинскому коллеге Дмитрию Лубинцу, попросив его назвать точное количество курян, насильно вывезенных из их домов.

«Для себя считаю первоочередной задачей сделать все... чтобы спасти этих людей и вернуть их домой», — добавила омбудсмен.

