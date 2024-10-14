Москалькова: Из приграничья в ПВР эвакуировали более 30 тысяч человек
Более 30 тысяч россиян эвакуировали в 960 пунктов временного размещения на территории 65 российских регионов на фоне обстрелов со стороны ВСУ. Об этом рассказала уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова в интервью сайту «Аргументы и факты».
«Сегодня на территории 65... регионов насчитывается 960 ПВР, в которых находятся 30 415 человек, в том числе 7670 детей», — отметила Москалькова.
Омбудсмен указала, что она и работники ее аппарата регулярно посещают проживающих в ПВР россиян. Многие из эвакуированных обращаются к Москальковой с юридическими вопросами, интересуясь получением выплат и компенсаций, трудоустройством, образованием детей.
Все размещенные в ПВР обеспечены базовыми вещами (спальным местом, постельным бельем, питанием), для них регулярно поступает гуманитарная помощь: по данным МЧС, для эвакуированных доставлено около 4,4 тысячи тонн грузов из разных регионов. Сотрудники аппарата омбудсмена и администрации региона помогают гражданам с трудоустройством, при этом все дети получили возможность пойти в детский сад или школу. Совместно с волонтерами, благотворительными фондами и Российским Красным Крестом решается вопрос с выдачей учащимся планшетов для выполнения электронных домашних заданий.
Ранее Татьяна Москалькова сообщила, что продолжает работы по защите прав российских военных, попавших в плен к ВСУ, и их семей от шантажа и вымогательств, пишет Ura.ru.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Москалькова: Из приграничья в ПВР эвакуировали более 30 тысяч человек
- Песков заявил, что предложение о налоге на бездетность нужно проанализировать
- Депутат Европарламента прибыл в Москву извиниться за русофобию на Западе
- СМИ: В США спасатели покинули зону урагана «Хелен» из-за ополченцев
- По делу экс-мэра Сочи проходят врач, учительница и юрист
- Госдума изучит законопроект о запрете на выступление животных в цирках
- Столтенберг заявил, что налаживать отношения с РФ было верным решением
- Россиян ждет сокращенная рабочая неделя
- СМИ: Над военно-морской базой в США заметили группу загадочных беспилотников
- Анонсирована публикация доказательств инопланетной жизни
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru