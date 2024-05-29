Москалькова сообщила о приостановке работы по возвращению пленных из-за Киева
Россия приостановила работу по возвращению военнопленных на родину из-за действий Украины. Об этом заявила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова, передает РИА Новости.
По словам омбудсмена, обмены приостановлены уже несколько месяцев. Москалькова подчеркнула, что украинская сторона постоянно выставляет «новые надуманные требования».
Между тем депутат Госдумы Виктор Водолацкий сообщил, что военнослужащие ВСУ, которых «повылавливали на улицах, отправили на передовую», сдаются в плен российским силам и в дальнейшем просят не включать их обменные списки, опасаясь «определенных репрессий», пишет RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru