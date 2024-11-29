Россия и Украина обменялись телами погибших военных

Суд признал экс-мундепа Горинова виновным в публичном оправдании терроризма Хутор на Кубани сегодня эвакуировали из-за уничтожения невзорвавшегося БПЛА Россия и Украина провели обмен телами военнослужащих В России почти нет граждан, которые могут позволить себе рассрочку на жилье вместо ипотеки Институт Пушкина признал «искусственный интеллект» словом года в науке