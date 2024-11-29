Россия и Украина обменялись телами погибших военных

Россия и Украина провели новый обмен телами погибших военнослужащих, сообщил РБК представитель парламентской координационной группы по вопросам военной операции, депутат Госдумы Шамсаил Саралиев. Он уточнил, что Россия получила 52 тела погибших, украинская сторона – 502.

От России обмен организовывало министерство обороны. Украинская сторона выразила благодарность Международному комитету Красного Креста за помощь в проведении обмена.

Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», предыдущий обмен телами погибших бойцов между Украиной и Россией был проведен в начале текущего месяца. Тогда украинской стороне передали тела 563 погибших, российской — 37.

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Фото: telegram.org
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