Москалькова: Обсуждается возвращение вывезенных на Украину 23 граждан РФ

По её словам, указанные лица в настоящее время находятся на территории Сумской области.

«Я направила полный пакет документов... с тем чтобы их можно было бы использовать для оформления перехода граждан через границу и возвращения в Россию», - указала омбудсмен.

Ранее Москалькова заявила, что ВСУ могли вывезти из Курской области более тысячи человек, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».