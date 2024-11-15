Москалькова: Обсуждается возвращение вывезенных на Украину 23 граждан РФ

Установлены 23 гражданина России, которые были вывезены с территории Курской области на Украину. Об этом журналистам заявила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.

Москалькова провела встречу с омбудсменом Украины в Белоруссии

По её словам, указанные лица в настоящее время находятся на территории Сумской области.

«Я направила полный пакет документов... с тем чтобы их можно было бы использовать для оформления перехода граждан через границу и возвращения в Россию», - указала омбудсмен.

Ранее Москалькова заявила, что ВСУ могли вывезти из Курской области более тысячи человек, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости/Нина Зотина
ТЕГИ:СпецоперацияКурская ОбластьУкраинаРоссиянеТатьяна Москалькова

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