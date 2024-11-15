Москалькова: Обсуждается возвращение вывезенных на Украину 23 граждан РФ
Установлены 23 гражданина России, которые были вывезены с территории Курской области на Украину. Об этом журналистам заявила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.
По её словам, указанные лица в настоящее время находятся на территории Сумской области.
«Я направила полный пакет документов... с тем чтобы их можно было бы использовать для оформления перехода граждан через границу и возвращения в Россию», - указала омбудсмен.
Ранее Москалькова заявила, что ВСУ могли вывезти из Курской области более тысячи человек, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru