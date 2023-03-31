Моргенштерн увеличил стоимость концертов в два раза из-за статуса иноагента

Так, отмечается, что частный концерт музыканта сейчас стоит порядка 8 млн рублей, ранее его выступление можно было заказать за 4 млн рублей. Предположительно, это объясняется получением артистом статуса иноагента: он лишился дополнительного заработка и неинтересен рекламодателям.

Отдельное внимание Telegram-канал обратил внимание на бытовой райдер Моргенштерна и его команды. Среди необходимых вещей — презервативы, смазка для анального секса, шесть пар носков и трусы-боксеры, презервативы, две бутылки 12-летнего виски, дорогие водка и коньяк, кубик Рубика и личный кальянщик.

Ранее сообщалось, что Моргенштерн потерял 80% доходов от рекламы в 2022 году.

