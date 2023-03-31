Моргенштерн увеличил стоимость концертов в два раза из-за статуса иноагента
Российский рэп-исполнитель Алишер Моргенштерн (внесен Минюстом в реестр физлиц-иноагентов) вдвое увеличил стоимость своих выступлений. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.
Так, отмечается, что частный концерт музыканта сейчас стоит порядка 8 млн рублей, ранее его выступление можно было заказать за 4 млн рублей. Предположительно, это объясняется получением артистом статуса иноагента: он лишился дополнительного заработка и неинтересен рекламодателям.
Отдельное внимание Telegram-канал обратил внимание на бытовой райдер Моргенштерна и его команды. Среди необходимых вещей — презервативы, смазка для анального секса, шесть пар носков и трусы-боксеры, презервативы, две бутылки 12-летнего виски, дорогие водка и коньяк, кубик Рубика и личный кальянщик.
Ранее сообщалось, что Моргенштерн потерял 80% доходов от рекламы в 2022 году.
Горячие новости
Заразились
22,6 млн+11 065 / сут.
Умерли
397 тыс.+34 / сут.
Выздоровели
22,0 млн+12 974 / сут.
- Бывший McDonald's в Белоруссии не подтвердил смену названия на «Мы открыты!»
- Депутаты предложили установить новый день воинской славы
- Франция считает угрозой планы России разместить ядерное оружие в Белоруссии
- МИД Эстонии: Основополагающий акт Россия - НАТО необходимо расторгнуть
- Экс-советник Кучмы: ВСУ могут отступить за Днепр после сдачи Артемовска и Авдеевки
- Лукашенко: Предприятия страны в 2023 году должны выйти на пиковые объемы производства
- Убившего пенсионерку экс-бойца «Вагнера» арестовали на два месяца
- В Госдуме попросили сделать единый счет для оплаты парковок и штрафов
- Моргенштерн увеличил стоимость концертов в два раза из-за статуса иноагента
- Центробанк РФ на полгода продлил ограничения на перевод средств за рубеж
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru