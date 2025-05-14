«Черный дым и вода по колено»: В Вологде и Злобино забыли про многодетные семьи

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Если москвичи мерзли в майские праздники, то по Вологде ударила распутица. Жители Онежского переулка уже больше 10 лет каждую весну становятся невольными участниками квеста под названием «как попасть домой, в школу и садик». Единственную дорогу заливает и по ней не пройти - не проехать. Местные власти не решат проблему, невзирая на то, что на этих участках живут многодетные семьи.

«Проблема актуальна с 2014 года, то есть уже больше 10 лет мы ее поднимаем. Просим, чтобы дорогу построили, но дороги так и нет. Эти участки выдавали многодетным семьям. Участки на заболоченной местности и вот, каждую весну нас топит - не сами участки топит, а дорогу затапливает. Снег сошел - мы поплыли, потом насосом откачали. Сейчас опять дожди прошли - то же самое, один в один. Я пытался откачать воду, у меня несколько дней там насос работал, откачивал, но ничего не помогает, вода обратно притекает. Если дождь идет, мы идем через чужой участок на другую дорогу и уже оттуда добираемся, куда нам надо – в школу, в садик или на работу. Из дома не уйти, выходишь - воды по колено. Мы обращались в администрацию города, в Горводоканал, к депутатам каким-то с просьбой помочь, но реакции ноль», - рассказал НСН один из местных жителей.

Людям надоело «тонуть» и они просят сделать в переулке хотя бы ливневку. Мы переадресовали их просьбу губернатору Вологодской области.

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Ну а в Тульской области другая проблема. Жители деревни Злобино Заокского района страдают от бизнесменов, которые жгут мусор прямо рядом с их домами. В НСН обратилась многодетная семья, дом которой находится всего в 70 метрах от источника смрада.

«На территории деревни раньше, в советское время была ферма. Она перестала работать, а сейчас там бетонный завод и деревообрабатывающий завод. Рядом эта же компания строит коттеджные поселки и обслуживает их. Получается, что мусор с производств, а также мусор из коттеджных поселков свозится, складывается в кучу, и его поджигают. Если они зажгли мусор, он будет гореть сутки или двое, если мы не пожалуемся. Там жгут резину, пластмассу, черный дым идет, а наша многодетная семья дышит всем этим. Мы даже с дачи уезжали и детям глаза закапывали, чтобы они не слезились», - возмутился житель Злобино.

Мы попросили разобраться в ситуации глав Росприроднадзора и Тульской области.