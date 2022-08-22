Молодежь Москвы создала «живую» карту России на Поклонной горе

Более трёх тысяч человек выстроились в «живую карту» России на Поклонной горе, сообщает пресс-служба московского правительства.

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По словам организатора флешмоба Романа Питько, акция прошла в День государственного флага России, участники в цветах российского триколора выстроились по контуру карты страны.

«У нас получилась «живая карта» масштабом примерно 2,5 тысячи квадратных метров», - уточнил он.

В пресс-службе добавили, что в 2022 году День государственного флага России отмечается уже в 29-й раз.

Ранее Питько заявил, что в Москве на Поклонной горе прошёл патриотический флешмоб «Самый длинный флаг», в нём приняли участие три тысячи человек.

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ФОТО: РИА Новости / Евгений Одиноков
ТЕГИ:Флаг РоссииПоклонная ГораМоскваФлешмоб
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