Молодежь Москвы создала «живую» карту России на Поклонной горе

По словам организатора флешмоба Романа Питько, акция прошла в День государственного флага России, участники в цветах российского триколора выстроились по контуру карты страны.

«У нас получилась «живая карта» масштабом примерно 2,5 тысячи квадратных метров», - уточнил он.

В пресс-службе добавили, что в 2022 году День государственного флага России отмечается уже в 29-й раз.

Ранее Питько заявил, что в Москве на Поклонной горе прошёл патриотический флешмоб «Самый длинный флаг», в нём приняли участие три тысячи человек.