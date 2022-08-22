Легенды русского рока выступят на Поклонной горе в День флага России

Легендарные рок-группы «Чайф», «7Б», «Земляне», «СерьГа» и другие коллективы выступят на концерте ко Дню флага России на Поклонной горе. Об этом сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

В понедельник, 22 августа, в России в 29-й раз отметят День государственного флага; центральным мероприятием в столице станет праздничный концерт на Поклонной горе.

«Для гостей выступят известные артисты и музыкальные коллективы: Александр Ф. Скляр, Сергей Бобунец, Валентина Лисица, а также группы "Чайф", "Калинов мост", "7Б", "Земляне", "Сурганова и оркестр", "25/17", "СерьГа", Uma2rman и другие», - сообщили столичные власти.

Праздничный концерт начнется в 17:00.

Кроме того, тематические праздничные мероприятия ко Дню флага России пройдут в московских парках культуры и отдыха, библиотеках, культурных центрах, музеях, кинотеатрах сети «Москино», домах культуры.

