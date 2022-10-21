Мобильные военкоматы уберут с российско-грузинской границы

По его словам, поток граждан, пересекающих государственную границу, схлынул, необходимость в дополнительном упорядочении движения отпала.

«Федеральная пограничная служба располагает всеми необходимыми сведениями и списками о гражданах, для которых ограничен выезд из страны», — добавил он.

Ранее издание Forbes со ссылкой на источник в администрации президента заявило, что после объявления частичной мобилизации из России выехали около 700 тысяч человек, сообщает сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

