Мобильные военкоматы уберут с российско-грузинской границы

Глава Северной Осетии Сергей Меняйло в своём Telegram-канале сообщил, что распорядился убрать с КПП «Верхний Ларс» и «Нижний Зарамаг» мобильные пункты призыва.

МВД Казахстана сообщило о прибытии 200 тыс. россиян с начала мобилизации

По его словам, поток граждан, пересекающих государственную границу, схлынул, необходимость в дополнительном упорядочении движения отпала.

«Федеральная пограничная служба располагает всеми необходимыми сведениями и списками о гражданах, для которых ограничен выезд из страны», — добавил он.

Ранее издание Forbes со ссылкой на источник в администрации президента заявило, что после объявления частичной мобилизации из России выехали около 700 тысяч человек, сообщает сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:МобилизацияСеверная ОсетияГрузияРоссия
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