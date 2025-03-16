МО РФ: 15 украинских БПЛА сбили над несколькими регионами России

Дежурные средства ПВО с 19.05 до 20.20 мск ликвидировали 15 украинских беспилотных летательных аппаратов над несколькими регионами России. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.

МО РФ: 29 украинских БПЛА сбили над Курской и Орловской областями

В ведомстве рассказали, что девять дронов были уничтожены над территорией Курской области, пять – над территорией Орловской области, еще один – над территорией Брянской области.

Ранее в МО РФ рассказали, что с 18.20 до 19.00 мск ликвидировали 29 беспилотников ВСУ над Курской и Орловской областями, сообщает НСН.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Алексей Мальгавко
ТЕГИ:БеспилотникиПВОРоссия

Горячие новости

Все новости

партнеры