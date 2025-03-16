МО РФ: 15 украинских БПЛА сбили над несколькими регионами России
16 марта 202521:28
Дежурные средства ПВО с 19.05 до 20.20 мск ликвидировали 15 украинских беспилотных летательных аппаратов над несколькими регионами России. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.
В ведомстве рассказали, что девять дронов были уничтожены над территорией Курской области, пять – над территорией Орловской области, еще один – над территорией Брянской области.
Ранее в МО РФ рассказали, что с 18.20 до 19.00 мск ликвидировали 29 беспилотников ВСУ над Курской и Орловской областями, сообщает НСН.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru