В Минцифры пояснили, кого не затронет ставка 30% НДФЛ при работе в интернете
Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ заявило, что законопроект, предусматривающий применение 30% ставки НДФЛ при дистанционной работе в российском сегменте интернета, ещё дорабатывается.
При этом в пресс-службе ведомства пояснили, что данный документ не будет касаться сотрудников, которые работают по трудовым договорам.
«Для них действующие налоговые условия никак не меняются», - подчеркнули в Минцифры.
Ранее кабмин внёс в Госдуму законопроект о повышении налоговой ставки для работающих из-за границы россиян, предлагается после утраты российского налогового резидентства с проживающих за рубежом взимать НДФЛ в размере 30% вместо 13%, сообщает RT.
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