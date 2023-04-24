В Минцифры пояснили, кого не затронет ставка 30% НДФЛ при работе в интернете

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ заявило, что законопроект, предусматривающий применение 30% ставки НДФЛ при дистанционной работе в российском сегменте интернета, ещё дорабатывается.

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При этом в пресс-службе ведомства пояснили, что данный документ не будет касаться сотрудников, которые работают по трудовым договорам.

«Для них действующие налоговые условия никак не меняются», - подчеркнули в Минцифры.

Ранее кабмин внёс в Госдуму законопроект о повышении налоговой ставки для работающих из-за границы россиян, предлагается после утраты российского налогового резидентства с проживающих за рубежом взимать НДФЛ в размере 30% вместо 13%, сообщает RT.

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ФОТО: РИА Новости / Нина Зотина
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