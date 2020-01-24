Многодетная семья в Забайкалье жила в аварийном доме и грелась у костра

Многодетный отец Александр, которого волонтеры нашли с четырьмя детьми в заброшенном здании под Читой, рассказал о своих злоключениях.

Он сообщил, что дом в деревне он вместе с женой купил на средства материнского капитала. Однако здание оказалось гнилым, семья не смогла в нем жить. Органы опеки пригрозили семье забрать детей, если семья не найдет другое жилье. После этого они направились в Читу к родственникам, пишет «Газета.ру».

В Чите Александр устроился работать на кирпичный завод, но там его обманули. После того как родственники избили мужчину, он был госпитализирован, а его жену с детьми из дома выгнали. В итоге мужчина оказался в заброшенном доме под Читой. На жизнь зарабатывал тем, что сдавал собранный металл. Его дети жили в шалаше, при этом ходили в школу. О том, где находится мать семейства, он не знает.