Многодетная семья в Забайкалье жила в аварийном доме и грелась у костра

24 января 202011:58

Многодетный отец Александр, которого волонтеры нашли с четырьмя детьми в заброшенном здании под Читой, рассказал о своих злоключениях.

Он сообщил, что дом в деревне он вместе с женой купил на средства материнского капитала. Однако здание оказалось гнилым, семья не смогла в нем жить. Органы опеки пригрозили семье забрать детей, если семья не найдет другое жилье. После этого они направились в Читу к родственникам, пишет «Газета.ру».

В Чите Александр устроился работать на кирпичный завод, но там его обманули. После того как родственники избили мужчину, он был госпитализирован, а его жену с детьми из дома выгнали. В итоге мужчина оказался в заброшенном доме под Читой. На жизнь зарабатывал тем, что сдавал собранный металл. Его дети жили в шалаше, при этом ходили в школу. О том, где находится мать семейства, он не знает.

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Следственный комитет по Забайкальскому краю проводит проверку. В ведомстве сообщили, что детям от трех до 11 лет. Из-за отсутствия отопления семья обогревалась открытым огнем. Еды в доме также не было.

По словам омбудсмена по правам ребенка в Забайкалье Ивана Катанаева, в семье не четверо детей, а шесть: самая младшая дочь содержится в Доме малютки, а старший брат живет с бабушкой.

Правозащитник также сообщил, что у отца семейства есть несколько судимостей по статьям, включая кражи, нанесение телесных повреждений и распространение наркотиков.

Правоохранители займутся оценкой действий органов опеки и профилактики.

Ранее стало известно о многодетном отце, подозреваемом в изнасиловании дочери в Ленобласти.


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ФОТО: chita.ru
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